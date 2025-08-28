DAIGO¡ÖOKB¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²Æ¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡¡ºÊ¤ÏËÌÀî·Ê»Ò
²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥ÈÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖBAYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP2025¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ìÍ½Äê¼Ô¤È¼ÂºÝ¤ËÀï¤Ã¤¿DAIGO¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖDAI¸ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿ô¡¹¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âDAI¸ì¤ÏÄÌ¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
ºÊ¤Ç½÷Í¥ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï4ºÐÄ¹½÷¡¢1ºÐÄ¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÍ·¤Ó¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DAIGO¤Ï¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¥ê¥«¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤ÇÃå¤»ÂØ¤¨ÅÝ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£²¼¤ÎÂ©»Ò¤ÏÂç¿Í¤¬¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¤Î¥È¥ß¥«¤È¤«¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Áá¤¯»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£OKB¤«¤Ê¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ª¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ï10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£