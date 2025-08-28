香港当局者らビットコインのイベント欠席、トランプの息子との接触避けるため



香港の当局者と議員がトランプ米大統領の息子エリック・トランプ氏との接触を避けるため今日から開催されるアジア最大ビットコイン・カンファレンスを欠席するとSCMPが報じている。



イベント参加を辞退するよう助言を受けたという。貿易やテクノロジー分野で米中対立の中で、中国から圧力を受けたか。当局者の広報担当者は、出張のため、家庭の事情で欠席と説明している。



香港で今日からアジア最大ビットコイン・カンファレンス「Bitcoin Asia 2025」が開催。

外部サイト