Hey! Say! JUMP・中島裕翔が即日卒業…理由説明 8・31『a-nation』は「7人での出演予定」 ファン悲鳴「いや、待って」「急すぎる」
STARTO ENTERTAINMENTは28日、8人組グループ・Hey! Say! JUMPから中島裕翔が卒業すると発表した。同日をもっての卒業で、8月31日の『a-nation 2025』は7人での出演となる。
【写真】今月5日…笑顔で1st写真集お気に入りカットを見せた中島裕翔
公式サイトでは「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」として、「中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と伝えた。
理由について「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」とし、「中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です」と説明した。
その上で「また、中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定となります」と明らかに。
中島本人は、自身のコメントの中で「自分の身勝手な思いで、ファンの皆様へ突然のご報告になってしまったこと重ねてお詫び申し上げます。中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました。それに伴い、31日に行われる『a-nation 2025』は欠席させていただくこととなります。楽しみにしてくださっていた方、並びに関係者の皆様、誠に申し訳ございません」としたためた。
ファンからは「a-nationで観る予定だったのに」「いや、待ってa-nation出て今月末まで活動はだめだったの？」「本日付って急すぎるa-nationでJUMPみんなに会えるの楽しみにしてたのに」「せめてお別れの時間ほしい」など、SNSで悲鳴が飛び交っている。
中島は、1993年8月10日生まれ、東京都出身の32歳。2007年11月にシングル「Ultra Music Power」でHey! Say! JUMPとしてCDデビューを果たした。俳優としても活躍しており、14年のドラマ『水球ヤンキース』で、連続ドラマ単独初主演、16年公開の映画『ピンクとグレー』では映画初主演を務めた。その他の出演作として、ドラマ『半沢直樹』（13年）、映画『僕らのごはんは明日で待ってる』（17年）、ドラマ『純愛ディソナンス』（22年）、映画『#マンホール』（23年）、舞台『ひげよさらば』（23年）、ドラマ『SUITS／スーツ 』シリーズなどがある。
また、モデルとしても活動しており、11月8日に発売する雑誌『メンズノンノ』12月号（集英社）をもって、約8年務めたレギュラーモデルを卒業。これを記念して初の写真集『Hue I am』が今月6日に発売されていた。
