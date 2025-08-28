お笑い芸人の千原せいじ（55）らがパーソナリティーを務めるKBS京都のラジオ番組「大雲・せいじの坊僧ラジオ」（日曜午後9時30分）が、今月31日の放送をもって終了することが、28日までに番組公式サイトで発表された。

同番組はイベント出演などで知られる蓮久寺の三木大雲住職と、得度式をあげ天台宗「千原靖賢」としても活動するせいじが、アシスタントの去来川奈央とともに、リスナーの人生相談に答えたり、ゲストとトークをする内容。直近の8月24日も放送されていた。

今回、公式サイトでは「日頃は『大雲・せいじの坊僧ラジオ』を、ラジオ・YouTubeでお聴き頂きましてありがとうございます。さて、この度、急ではありますが、「大雲・せいじの坊僧ラジオ」を8月31日の放送を持ちまして、終了することになりました」と、同局と番組の製作委員会の名義で報告された。

理由については「ラジオリスナーの皆様、YouTube視聴の皆様から、番組に対しまして様々なご意見を頂戴し、KBS京都及び製作委員会等で検討した結果、終了という結論に達しました」と説明。「毎週放送を楽しみにして頂いておりました皆様には残念なことになり、大変申し訳なく思っております。この番組をご支持頂いた皆様のためにも、できるだけ早い時期に、皆様のご期待にお応えできる番組を立ち上げるべく取り組んでまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします」と記された。

また「尚、YouTubeチャンネルは当面継続しておりますので、過去回は引き続きご視聴頂けます」と告知された。