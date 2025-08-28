女優吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。長女が離婚を後押ししたと明かした。

吉瀬は12歳と8歳の姉妹を育てる2児の母。番組では「吉瀬美智子流子育て術」として「ママはシングル（独身）だからお手伝いしてくれないと大変！ そんなに長生きできないわよ」と子どもたちに伝えていることを紹介した。

出演者から「ええ〜寂しい」「リアル」などと声が上がると、吉瀬は「そうすると本当にやってくれるの！ 死んじゃいけないと思って」と苦笑い。ハライチ岩井勇気が「『シングル』も親から言うのはあまり聞かない」と驚くと、「でも分かってるから。そうするとやってくれるの」と娘たちの理解に笑顔を見せた。

フリーアナ神田愛花が「現実をお伝えするんですか？ シングルだっていう状況を」と質問すると、吉瀬は「そうそう。長女が（離婚を）背中を押してくれたので、全部伝えてますし。友達関係で、全部知ってますね」と長女との関係性を語った。

吉瀬は10年に結婚した10歳年上の一般男性と、21年に離婚している。