STARTO ENTERTAINMENTは28日、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。

中島は「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました」と報告。デビュー18周年を迎え、20周年に向けての活動の協議を重ねる中での決断だといい、「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました。」と思いをつづっている。

Hey！Say！JUMPもグループとしてコメントを発表。「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と経緯を説明。「ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います」とした上で「僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます」と呼びかけた。

以下、コメント全文

中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。

Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。

20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。

打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました。

初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。

ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。

僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。

どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。