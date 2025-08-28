¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤È¤Ê¤¼¡Ö¸í²ò¡×À¸¤¸¤¿¡©¡¡À¯ÉÜ¤¬°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ìÈÝÄê¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Çµ¿Ìä¤¯¤¹¤Ö¤ë
¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬¹ñÆâ4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤ÆÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬ÂçÅýÎÎÉÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤¬ÄûÀµ¤òµá¤á¤Æºï½ü¤µ¤ì¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñ²È¤¬¸í¤Ã¤¿¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤ÐÂçÌäÂê¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¹Ô¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Î®¤ì¤Æ±ê¾å¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶¡×È¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸åºï½ü
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢JICA¤¬2025Ç¯8·î21Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ç¡¢4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ï»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»Ô¤¬¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Çµ¿Ìä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤¬22Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤é¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢±ÑBBC¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¡¢Áû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£ºß¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÆüËÜÂç»È´Û¤¬3·î¤Ë¶ÈÌ³¤òÌ±´Ö°ÑÂ÷¤·¤ÆÆüËÜ¥Ó¥¶¿½ÀÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¹ñÆâ¤Î2¤«½ê¤Ë³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢JICA¤Ï25Æü¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½ÃÏÊóÆ»¤äÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Ë¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆµÚ¤Ó¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò½Ð¤·¡¢¼áÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢°ìÉôÊóÆ»¤äÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¥µ¥¤¥È¤«¤éÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤Î¥×¥ì¥¹¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ï¡ÖÊ¸²½Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤Ê¤É¤È²þ¤á¤é¤ì¤¿¹ðÃÎ¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºß¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÆüËÜÂç»È´Û¤âÆ±Æü¡¢¥Ó¥¶¿½ÀÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³¤ÎÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
JICA¡Ö¹Ô¤°ã¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤¼º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JICA¤ÎÊóÆ»²Ý¤Ï8·î27Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤Ïº¬µò¤ÎÌµ¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸í²ò¤Î¸¶°ø¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤ä¸½ÃÏÊóÆ»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤À²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤¬¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁû¤®¤Ç¡¢JICA¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¹ç·×¤Ç¿ôÉ´·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¿ô¤Î¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NHK¥µ¥¤¥È¤¬27ÆüÌë¤ËºÜ¤»¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤¬Æ±¶É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÍ×ÅÀ¤ò¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÄûÀµ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÁû¤®¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢26Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤ä¡¢Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¤ÏÄûÀµ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JICA¤Î¸¦½¤»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸¦½¤¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ½ªÎ»¸å¤Ïµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢4»Ô¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯ÎÏ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¦½¤Ãæ¤Ë¼ºí©¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë°ÜÌ±²½¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÉÔ°Â¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢°ÜÌ±²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë