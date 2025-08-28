¡Ú¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¡Û»ö·ï£³ÆüÁ°¡ÁÅöÆü¤Î¡ÖÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ÎÂ¼è¤ê¡×ÆÈ¼«¸¡¾Ú¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï£±£°²ó°Ê¾å¡Ö½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¡×¤ÎËÉ¥«¥á¤Ë±Ç¤ë
¡¡£¸·î£²£°Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£²£´ºÐ½÷À¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¶ÐÌ³Àè¤«¤é½Ð¤¿Èï³²¼Ô¤ò£µ£°Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸å¤«¤éÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ïÁ°¤ÎÂ¼è¤ê¤â½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡£Í£Â£Ó¤Ïº£²ó¡¢»ö·ï£³ÆüÁ°¤«¤é»ö·ïÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¡Ö£´Æü´Ö¡×¤Î¡ÈÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ÎÂ¼è¤ê¡É¤òÆÈ¼«¸¡¾Ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÂçºåÃÏ¸¡¸¡»ö¤Îµµ°æÀµµ®ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô·×²è¤äÀÅªÓÏ¹¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤òÁÜºº
¡¼¡¼¡¼£¸·î£²£·ÆüÄ«¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Êµµ°æÀµµ®ÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖÈÈ¹Ô¤ÎµÒ´ÑÅª¾õ¶·¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥éÅù¤ÎÊªÅª¾Úµò¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÈÈ¹ÔÆ°µ¡¡£²¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ï¤Î¶Ú¤«¤é¤·¤¿¤éÁÜººµ¡´Ø¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÀÅªÍßË¾¤È´Ø·¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÀÅª¤ÊÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢£Ì£É£Î£Å¡¦¥á¡¼¥ë¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆü»ï¤ä¥á¥â¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÈ¹Ô·×²è¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»ö·ï¤Î¶Ú½ñ¤¡¦Å¸³«¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÊªÅª¾Úµò¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
»ö·ï£³ÆüÁ°¤Ë¤âÈï³²½÷À¤Î¶ÐÌ³¶á¤¯¤Ë¡©
¡¡Èï³²½÷À¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¿¦¾ì¤ò½Ð¤ÆÍ¹ÊØ¶É¤Ë´ó¤Ã¤¿¸å¡¢ºå¿ÀÅÅÅ´¤ÎÀ¾¸µÄ®±Ø¤«¤é¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ÖÌó£µ£°Ê¬´Ö¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼èºàÈÉ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»ö·ï£³ÆüÁ°¤«¤é¡¢½÷À¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë²¿ÅÙ¤âÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤Î£³ÆüÁ°¤Î£¸·î£±£·Æü¤ËÅìµþ¤«¤é¿À¸Í¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú½÷À¤Î¶ÐÌ³ÀèÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬±Ç¤Ã¤¿²ó¿ô¡Û
¡¦ÅöÆü¡Ê£¸·î£²£°Æü¡Ë¡Ä£·²ó
¡¦Á°Æü¡Ê£¸·î£±£¹Æü¡Ë¡Ä£±£°²ó°Ê¾å
¡¦£²ÆüÁ°¡Ê£¸·î£±£¸Æü¡Ë¡Ä£²²ó
¡¦£³ÆüÁ°¡Ê£¸·î£±£·Æü¡Ë¡Ä£±²ó
¡¡µµ°æÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¸«¤¨¤ëÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È·×²èÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÈÈºá¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¸«¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶§´ï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î·×²èÈÈºá¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²èÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤·¤Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤¿·×²èÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢È¾Ê¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤µ¤ó¤ÇÃÕÀÛ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÈÈ¹Ô¤Î¸å¡¢¿·¿À¸Í±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é±üÂ¿ËàÄ®¤È¤¤¤¦ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎºÝ¤âºÆ¤ÓËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µµ°æÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤ÏÎà»÷»ö·ï¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¡¡¤Ê¤¼ËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À¤òÌó£µ£°Ê¬´ÖÈø¹Ô¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¤«¤«¤Ã¤¿½÷À¤Î½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½÷À¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤Æ¿¯Æþ¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï£³ÆüÁ°¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸Í»ÔÆâ¤Î£²£°Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ£µ¤«·î´Ö¤Ä¤¤Þ¤¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£µ²ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡È¶¦Ï¢¤ì¡É¤Ç·úÊª¤Ë¿¯Æþ¡£¤³¤Î»þ¤Ï½÷ÀÂð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç½ý³²¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼²áµî¤ËÍºáÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ºÆÈÈ¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÖÁ°²ó¤ÎÈ½·è¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ý³²¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¡¦½»µï¿¯Æþ¡£½ý³²¤Î½Å¤µ¤Ç¤Ï¼Â·º¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºáÌ¾¤Ç½éÈÈ¤Ç¼Â·º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÎÌ·ºÁê¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊÝ¸î´Ñ»¡¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½»µï¿¯Æþ¡¦½ý³²»ö·ï¤ÎÍâÆü¤Ë¼Õ¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÈï³²¼ÔÊý¤ØÉë¤³¤¦¤È¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢»×¹Í¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö½éÈÈ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÇºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¤ÎÏÄ¤ß¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÈÈºá¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤Ï¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÎ·Ã¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ç¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡¤ÏÉÕ¤±¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¡¼ÊÝ¸î´Ñ»¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡©
¡¡¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ï½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤¬´ØÍ¿¤·¤ÆÊÝ¸î»Ê¤¬Á°²Ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÄê´üÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£½¢Ï«»Ù±ç¤ä¶µ°éÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÈÈ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¼¡¼¡¼·ºË¡ÈÈ¤ÎºÆÈÈ¼ÔÎ¨¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤¬£³£µ¡¥£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯¤Ï£´£·¡ó¤È¡¢£²£°Ç¯¤Ç£±£±¡¥£´¡ó¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ù»¡Ä£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡©
¡¡¡ÖÈÈºá¤Î½éÈÈ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÈÈ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½¢Ï«¤ÎÌäÂê¤äÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ°µ¡¤È¼ç´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤¬º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡µµ°æÊÛ¸î»Î¤Ïº£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÆ°µ¡¤È¼ç´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»ö·ï¤Î¶Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÀÅª¤ÊÍ×µá¤Î¼Â¸½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°µ¡¤¬²¿¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÊªÅª¾Úµò¤«¤é¶¡½Ò¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÈïµ¿µ¿¼Ô¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Þ¤Ç¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ¨Áö¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£·×²è¤Î»þ·ÏÎó¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¶¡½Ò¤ÈÊªÅª¾Úµò¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÜºº¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×