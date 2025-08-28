Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業することが所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。事務所は退所せず、俳優として活動する。事務所を退所せずにグループを卒業・脱退した例は、最近では元Sexy Zoneの中島健人、元A.B.C―Zの河合郁人がいる。

公式サイトで「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と卒業を発表した

中島は昨年1月に公式サイトで「4月1日からSexy Zoneという名前が、新しいグループ名に代わるタイミングで、僕はソロとして“新しい道に進みたい”と思います」と発表。現在は所属事務所は退所せずに俳優やアーティストとしてソロで活動している。

河合は23年9月に同年の12月21日をもってA.B.C―Zから脱退することを発表した。河合は事務所を通じてコメントを発表し、脱退の理由を説明。「40歳までに自分がMCの冠番組を持つ事 MCというポジションを定着させる事」を目標に掲げ、「今まで以上にもっと深くこの世界を経験し、極めていかないと自分の目標を叶えることはできないと思い個人での活動を選びました」とつづった。