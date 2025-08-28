◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ついにこの日がやってきた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）の今季初勝利にファンが胸アツだ。

大谷は２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振。エンゼルス時代の２０２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりで、２４年にドジャース移籍後は初となる白星を手にした。またチームは４連勝で地区優勝マジックを「２６」に減らした。

これにＸ（旧ツイッター）では「大谷さん」「大谷翔平投手」がトレンド入り。ネット上では「大谷５回１失点、とんでもねぇな」「ファンとして本当にうれしいよ」「ドジャースの投手として初勝利。大谷選手うれしいよね」「スゴい！９奪三振！」「大谷選手がケガとリハビリを乗り越えて２年ぶり初勝利！感動！」「ボブルヘッドも配布されまさに大谷デー」「９奪三振は圧巻」「マジで大谷化け物やな」「結局今日ドジャースの最初のヒットも大谷さんだったしやっぱり打者としても必要な選手なんだよね」「もう今日はビールを“ピッチャー”で飲みます」「すげぇよ。この人。まじで」「これぞ異次元のＭＢＰ選手！」「オオタニサン三振獲りまくり」などと大谷の「二刀流」完全復活に歓喜の声があふれていた。