「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャンの清春（56）が、27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。バンドマンのウワサについて語った。

ケンカが強いというウワサや武闘派のバンドマンについて聞かれた清春は、L'Arc-en-CielやLUNA SEA、GLAYら同世代のバンドに触れ、「あんまりないと思う。上の世代」と推測。「かまいたち」山内健司が「BOOWY（ボウイ）さんとかですか？」と挙げると、清春は「氷室（京介）さんはめっちゃ強いってウワサですけどね」と認めた。

これを受けてレイザーラモンRGは「X JAPANさんは結構、出入り禁止の店が多かったって聞きますけどね」と“余談”を披露。「大暴れするから」と補足すると、「打ち上げでね」と清春。しかし「ここ何年か、大人になってから結構何回かお会いして。YOSHIKIさんのYouTubeとかで一緒に歌ったりするんですけど」とYOSHIKIの印象について切り出した。

そして「伝説が多いから怖いイメージがあったりするんですけど、僕はめちゃくちゃふわ〜っとしてるYOSHIKIさんのイメージ」と告白。「昔から、お会いした時は紳士なイメージ」と続けると、山内の相方・濱家隆一は「意外にイメージだけなんかもね」と“反省”。山内も「当時はSNSがないから、雑誌で出たのを鵜呑みにしがち」と戒めていた。