ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。

この日、同サイトには、事務所、中島、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰそれぞれのコメントを掲載された。

中島は、卒業発表について「突然のご報告となり大変申し訳ございません。デビューから１８年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができました」と感謝をつづった。

これまでの歩みについて「グループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました」と回想。その上で、「１人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」と卒業の経緯を明かした。

グループがデビュー２０周年に向けた企画や打ち合わせを行う中での決断となり、「大事な２０周年に向けてグループが結束していく中で、最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました」とつづった。

ファンに向けても「どんな時も寄り添って、受け入れて、温かく見守って、応援してくださり本当にありがとうございます。それにも関わらずこのような決断をしたこと大変心苦しく思っております」と謝罪。今後は俳優活動に専念することから、「一つ一つの仕事に真摯に向き合いこれまで以上に精進してまいります」と気持ちを新たにした。

中島は、２００４年に事務所入所し、０７年にＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰとしてデビュー。端正なルックスで人気を博し、俳優業では初主演映画「ピンクとグレー」（１６年）「半沢直樹」（１３年、ＴＢＳ系）などに出演していた。