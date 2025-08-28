冴木柚葉写真集「波…呼んでる？」書影。画像はすべてヤングジャンプ公式サイト「YJ PHOTO BOOK」のページ（https://youngjump.jp/yj_photobook/）より

【冴木柚葉写真集「波…呼んでる？」】 【百田汐里写真集「キラッと！」】 【高島江梨奈写真集「夏のダイアモンド」】 8月28日 配信開始 価格：各1,100円

集英社は8月28日「週刊ヤングジャンプ」のWebサイトにて、冴木柚葉さん・百田汐里さん・高島江梨奈さんのデジタル写真集の配信を開始した。価格は各1,100円。

本写真集はヤングジャンプ本誌グラビアのアザーカット集。冴木柚葉写真集「波…呼んでる？」は、TBSテレビ「王様のブランチ」のレギュラーリポーターや女優として活躍中の冴木柚葉さんが、キュートなルックスと美ボディを披露。百田汐里写真集「キラッと！」は「新時代スタイル」百田汐里さんのソログラビア写真集。高島江梨奈写真集「夏のダイアモンド」 はトンデモ小顔でスタイル抜群な高島江梨奈さんの無邪気な笑顔を堪能できる。

百田汐里写真集「キラッと！」書影

高島江梨奈写真集「夏のダイアモンド」書影