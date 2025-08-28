日本サッカー協会は２８日、９月の米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）に参加する日本代表メンバー２６人を発表した。長期離脱中の冨安健洋、伊藤洋輝に加え、開幕直後の欧州各国リーグ及びトレーニングで負傷したＤＦ町田浩樹、ＭＦ守田英正、田中碧、鎌田大地、高井幸大が招集外に。さらにフランス２部Ｓランスで移籍問題に揺れ、今季まだ出場がないＦＷ中村敬斗も招集外となり、アジア最終予選などでチームを支えてきたコアメンバーの多くを欠くことになった。

その中で７月の東アジアＥ―１選手権で選出したＪリーグ組から、ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、荒木隼人（広島）、安藤智哉（福岡）、ＦＷ細谷真大（柏）、ＭＦ望月ヘンリー海輝（町田）を選出した。

森保一監督は「ひと言で言うと、今回のベスト。そこがすべてかな、と思います」とメンバー選考の意図を説明。またメキシコ、米国の特徴について「メキシコの方がオールコートのプレッシングをしてくる。試合の主導権を取ってくる印象があります。アメリカは監督就任から、まだいろんな選手を試しながら、戦術浸透を促しながら、チームを固めていっている印象があります。個々の強度は高いんですけど、組織的な守備をしながら速い攻撃につなげている」と分析した。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基、鈴木彩艶、大迫敬介▼ＤＦ長友佑都、荒木隼人、板倉滉、渡辺剛、安藤智哉、瀬古歩夢、関根大輝

▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航、伊東純也、南野拓実、三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、町野修斗、佐野海舟、久保建英、細谷真大、望月ヘンリー海輝、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ

【負傷による主な招集外選手】ＤＦ冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大、ＭＦ田中碧、守田英正、鎌田大地