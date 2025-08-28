【日本代表】メキシコ戦＆米国戦のメンバー発表 主将のＭＦ遠藤航や久保建英らが順当招集
日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバーを発表した。主将のＭＦ遠藤航やＭＦ久保建英らが順当に選ばれ、ベテランＤＦ長友佑都も入った。
一方、負傷中のＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ高井幸大（トッテナム）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ冨安健洋、ＭＦ守田英正（スポルティング）、ＭＦ田中碧（リーズ）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は招集外。移籍を求めているとされるＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）はメンバーに入らなかった。
メンバーは以下の通り
【ＧＫ】
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
【ＤＦ】
長友佑都（ＦＣ東京）
荒木隼人（広島）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
安藤智哉（福岡）
瀬古歩夢（ルアーブル）
関根大輝（スタッド・ランス）
【ＭＦ、ＦＷ】
遠藤航（リバプール）
伊東純也（ゲンク）
南野拓実（モナコ）
三笘薫（ブライトン）
小川航基（ＮＥＣナイメヘン）
前田大然（セルティック）
堂安律（Ｅフランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
町野修斗（ボルシアＭＧ）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（レアル・ソシエダード）
細谷真大（柏）
望月ヘンリー海輝（町田）
鈴木唯人（フライブルク）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）