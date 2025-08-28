日本代表率いる森保一監督

写真拡大

　日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバーを発表した。主将のＭＦ遠藤航やＭＦ久保建英らが順当に選ばれ、ベテランＤＦ長友佑都も入った。

　一方、負傷中のＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ高井幸大（トッテナム）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ冨安健洋、ＭＦ守田英正（スポルティング）、ＭＦ田中碧（リーズ）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は招集外。移籍を求めているとされるＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）はメンバーに入らなかった。

　メンバーは以下の通り
【ＧＫ】
　早川友基（鹿島）
　大迫敬介（広島）
　鈴木彩艶（パルマ）
【ＤＦ】
　長友佑都（ＦＣ東京）
　荒木隼人（広島）
　板倉滉（アヤックス）
　渡辺剛（フェイエノールト）
　安藤智哉（福岡）
　瀬古歩夢（ルアーブル）
　関根大輝（スタッド・ランス）
【ＭＦ、ＦＷ】
　遠藤航（リバプール）
　伊東純也（ゲンク）
　南野拓実（モナコ）
　三笘薫（ブライトン）
　小川航基（ＮＥＣナイメヘン）
　前田大然（セルティック）
　堂安律（Ｅフランクフルト）
　上田綺世（フェイエノールト）
　町野修斗（ボルシアＭＧ）
　佐野海舟（マインツ）
　久保建英（レアル・ソシエダード）
　細谷真大（柏）
　望月ヘンリー海輝（町田）
　鈴木唯人（フライブルク）
　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）