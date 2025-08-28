「！」のキーホルダーやトートバッグも　『メタルギアソリッド』ファン垂涎の新アイテムが登場

インフォレンズから、コナミデジタルエンタテインメントが手掛ける「METAL GEAR SOLID」シリーズのキーホルダーやタオルなど5商品を発売する。

【画像あり】シリーズの印象的なロゴなどを使ったグッズ5種

9月23日より心斎橋PARCO POP UP STOREにて先行販売し、9月25日より一般販売を開始する。また9月25日から開催されている幕張メッセでのTOKYO GAME SHOW 2025のINFOLENS GEEK SHOP物販ブース【No.09-W104】でも販売している。

シリーズに登場する部隊のエンブレムなどがデザインされたトレーディングアクリルキーホルダー。全10種のラインナップがあり、1BOXの購入で全種がそろう仕様だ。

普段使いしやすい、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のロゴが入ったシンプルなデザインのフェイスタオル。

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のロゴが入ったシンプルかつ実用的なトートバッグ。A4サイズがすっぽり入るサイズ感だ。

「！」チャーム付きのボールペン。芯は黒色で、ペン先の太さは一般的な0.5mmを採用している。

シンプルなブラックカラーで、M・L・XLの３サイズ展開のTシャツだ。（文＝リアルサウンドテック編集部）