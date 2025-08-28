◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは４連勝で、地区優勝マジックを「２６」に減らした。大谷翔平投手（３１）は、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で、ドジャース移籍後初白星を手にした。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「翔平の素晴らしさは、調子がいいときには４、５種類の球を操れることだ。だから打線が３巡する時には、違う球種や配球パターンを使える。そして、もしもっと長いイニングを投げてもらいたいときに選択肢を与えてくれるのは本当に助かる。５回までに９０球に到達したのは、良い目安になったね」と絶賛した。

さらに大谷は今季最多９奪三振を奪い、球団新となるチーム１９奪三振の快勝に貢献した。指揮官は「今夜の１９奪三振はすごい数字だ。うちの投手陣の才能を物語っている。空振りを奪える力を持っていて、本当に素晴らしい投球だった。この良い流れのままオフに入って、リリーフや先発陣が次のシリーズに向けていい気分で臨めるのは大きい。みんなが本当に良い投球をした。ロブレスキー、エンリケスも素晴らしい。ドライヤーらも全員がよくやってくれた」とたたえた。

大谷は、初回裏先頭の１打席目は先発左腕・ロドロから逆方向にはじき返したが左飛。２回のマウンドは、先頭の元同僚・ラックスから空振り三振を奪ったが、２四球と２暴投で１死二、三塁のピンチを迎えた。それでもＫ・ヘイズから１００・３マイル（約１６１・４キロ）で空振り三振を奪うなど、２者連続三振で切り抜けた。だが、両軍無得点の３回には、１死からマルテに初球のカットボールを捉えられて１１号ソロを左中間席に被弾。甘く入った失投を捉えられて先取点を与えた。

だが、自らのバットで逆転の口火を切った。０―１の４回先頭に迎えた２打席目は、打球速度１０２・７マイル（約１６５・３キロ）の強烈な右前打を放った。口火を切ると、１死満塁の好機にＥ・ヘルナンデスの逆転２点中前打で生還し、両リーグトップ独走の１２３得点目をマーク。さらにラッシングにも２点適時打が飛び出し、一挙４得点を奪った。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日だ。昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発など、３度続けてドラマを演出している吉日。今回はボブルヘッドデー初登板で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの復帰星を飾った。