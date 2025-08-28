「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在で東京衡機<7719.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



東京衡機は前日に商い急増のなか８％を超える上昇をみせた。低位材料株が相次いで動意するなか、同社株にも物色の矛先が向いた。足もとで特段の手掛かり材料はないものの、２６年２月期は売上高が前期比４割強の拡大を示し、営業利益は５倍化する見通しにあり業績変化妙味が意識されやすい。直近は株式報酬型のストックオプションの発行を発表しており、経営努力による企業価値向上に向けた期待感も株価を刺激しているもようだ。



