お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんと、DJ KOOさんが、東京ビッグサイトで8月28日〜31日に開催される「東京おもちゃショー2025」の「バンダイ・BANDAI SPIRITS」ブース オープニングセレモニーに登壇。独特のDJパフォーマンスで会場を盛り上げました。



【写真を見る】 【 ロバート・秋山竜次 】 DJ KOOとの異色コラボに 「ロン毛組合に入ってて良かった」





ブースのテーマは「夏のクリスマス工場」。秋山さんは赤のサンタ帽、DJ KOOさんは青のサンタ帽をかぶって 登場。2人で「メリークリスマス！」「EZ DO トナカイ！」と声を合わせると、会場は大盛り上がりでした。







今年のクリスマスをどう過ごしたいか聞かれた秋山さんは、“暖房で部屋を温めて、窓に霜を降らせて。ホワイトシチュー(のCM)みたいな家庭をやってみたいですねぇ”としみじみ。

さらに秋山さんが、“誰かに事前に言っておいて、(家を)覗いて欲しいです。7時〜8時の間に覗いてくれって言って、分かりやすいシチューを食べながら「おいしいね」とか言って”と具体的に語ると、DJ KOOさんは、“ありますね、昭和ですね”と大爆笑。







同じ質問をされたDJ KOOさんは、“どんなクリスマスにしたらいいんですか、僕？！”と秋山さんの答えを受けて戸惑いながらも、“ちょうど今年、僕、DJ活動45周年になるので、いろんなコラボレーションしたいと思っていて、出張DJでホームパーティとか、「1人でケーキ食べるの寂しいので盛り上げてください」って言われたら、「メリークリスマスDO DANCE！」とか盛り上げに行きます”と笑わせました。







秋山さんとの異色コラボにDJ KOOさんは、“秋山DO DANCEを一緒にユニットできるのは最高でしたね”と笑顔満面。

秋山さんも、“芸能界のロン毛組合に入ってて良かったです”と笑いを誘っていました。



【担当：芸能情報ステーション】