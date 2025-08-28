ロシアのプーチン大統領（左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が中国の式典に参加へ/AP/Getty Images

（ＣＮＮ）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記とロシアのプーチン大統領は、２０人以上の首脳らと共に来週開催される中国の大規模軍事パレードに出席する。中国外務省が２８日に発表した。

パレードは９月３日に北京の天安門広場で開催される。日本の正式な降伏に続く第２次世界大戦終結８０周年を記念する中国の式典の一環。

北朝鮮の国営通信社である朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は、金氏の出席を確認した。同氏の中国訪問は２０１９年以来となる。

​​トランプ米大統領が米国の同盟関係や対外協調を覆す動きを見せ、地政学的な不確実性が高まる中、中国は軍事力の誇示を図っている。台湾や近隣諸国との領土紛争に対しても、中国は強硬姿勢に拍車を掛けている。

中国の洪磊外務次官は北京での記者会見で、パキスタンのシャリフ首相を含む２６人の外国首脳が式典に出席すると述べた。

パキスタンと対立するインドのモディ首相は今週末、上海協力機構（ＳＯＣ）首脳会議に出席するため中国・天津を訪れる予定だが、今回のパレード出席者リストには含まれていない。

１万人以上の兵士と数百点の最新鋭兵器が参加する今回のパレードは、習近平（シーチンピン）国家主席が掲げる人民解放軍近代化計画の下、中国の軍事力が増大していることを誇示するものとなる。