ほっかほっか亭「月見天丼」新発売、満月をイメージした「たまご天」など、秋の味覚の天ぷらが楽しめる

持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」は、2025年9月1日から「月見天丼」を発売する。

秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で取り扱う。

〈「お月見」をテーマにした天丼〉

秋の風物詩である「お月見」をテーマにし、箸で割ると満月のような黄身が現れる「たまご天」をはじめ、秋の味覚の天ぷらが一度に楽しめる「月見天丼」を期間限定で発売する。

◆「月見天丼」税込740円

【西日本エリア限定】

黄身の濃厚なコクと白身の弾力が楽しめる「たまご天」、やさしい甘みが広がる「かぼちゃ天」、旨みが溢れる「舞茸天」、風味豊かな「ごぼう天」という秋の味覚に加え、定番の「えび天」「ちくわ磯辺」「さわら天」を盛りつけた天丼。昆布やかつお節、しいたけ出汁の効いた天丼のたれをかけて仕上げた。

ほっかほっか亭【西日本エリア限定】「月見天丼」

【東日本エリア限定】

天ぷらのラインアップは、たまご、えび、かに風味かまぼこ、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の7種。

ほっかほっか亭【東日本エリア限定】「月見天丼」

【九州エリア限定】

天ぷらのラインアップは、たまご、えび2尾、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。

ほっかほっか亭【九州エリア限定】「月見天丼」

◆「秋天丼」税込640円

【西日本エリア限定】

天ぷらのラインアップは、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。

ほっかほっか亭【西日本エリア限定】「秋天丼」

【東日本エリア限定】

天ぷらのラインアップは、えび、かに風味かまぼこ、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。

ほっかほっか亭【東日本エリア限定】「秋天丼」

【九州エリア限定】

天ぷらのラインアップは、えび2尾、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。

ほっかほっか亭【九州エリア限定】「秋天丼」

〈オリジナルTシャツが当たるキャンペーン〉

「月見天丼」の発売を記念して、公式アプリ「ほっかアプリ」でオリジナルTシャツが当たるキャンペーンを実施する。対象期間中に公式アプリ「ほっかアプリ」からモバイルオーダー･事前決済で「月見天丼(キャンペーン応募あり)」を含む税込1,000円以上を注文すると、自動で抽選にエントリーされる。抽選で100人にオリジナルTシャツが当たる。

対象期間:2025年9月1日〜9月30日

応募条件:アプリ会員登録+対象注文(「月見天丼(キャンペーン応募あり)」を含む1会計1,000円以上)

当選賞品:ほっかほっか亭オリジナルTシャツが抽選で100人に当たる

ほっかほっか亭「オリジナルTシャツが当たるキャンペーン」

■ほっかほっか亭「月見天丼」