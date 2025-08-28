ほっかほっか亭「月見天丼」新発売、満月をイメージした「たまご天」など、秋の味覚の天ぷらが楽しめる
持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」は、2025年9月1日から「月見天丼」を発売する。
秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で取り扱う。〈「お月見」をテーマにした天丼〉
秋の風物詩である「お月見」をテーマにし、箸で割ると満月のような黄身が現れる「たまご天」をはじめ、秋の味覚の天ぷらが一度に楽しめる「月見天丼」を期間限定で発売する。
◆「月見天丼」税込740円
【西日本エリア限定】
黄身の濃厚なコクと白身の弾力が楽しめる「たまご天」、やさしい甘みが広がる「かぼちゃ天」、旨みが溢れる「舞茸天」、風味豊かな「ごぼう天」という秋の味覚に加え、定番の「えび天」「ちくわ磯辺」「さわら天」を盛りつけた天丼。昆布やかつお節、しいたけ出汁の効いた天丼のたれをかけて仕上げた。
ほっかほっか亭【西日本エリア限定】「月見天丼」
【東日本エリア限定】
天ぷらのラインアップは、たまご、えび、かに風味かまぼこ、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の7種。
ほっかほっか亭【東日本エリア限定】「月見天丼」
【九州エリア限定】
天ぷらのラインアップは、たまご、えび2尾、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。
ほっかほっか亭【九州エリア限定】「月見天丼」
◆「秋天丼」税込640円
【西日本エリア限定】
天ぷらのラインアップは、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。
ほっかほっか亭【西日本エリア限定】「秋天丼」
【東日本エリア限定】
天ぷらのラインアップは、えび、かに風味かまぼこ、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。
ほっかほっか亭【東日本エリア限定】「秋天丼」
【九州エリア限定】
天ぷらのラインアップは、えび2尾、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種。
ほっかほっか亭【九州エリア限定】「秋天丼」〈オリジナルTシャツが当たるキャンペーン〉
「月見天丼」の発売を記念して、公式アプリ「ほっかアプリ」でオリジナルTシャツが当たるキャンペーンを実施する。対象期間中に公式アプリ「ほっかアプリ」からモバイルオーダー･事前決済で「月見天丼(キャンペーン応募あり)」を含む税込1,000円以上を注文すると、自動で抽選にエントリーされる。抽選で100人にオリジナルTシャツが当たる。
対象期間:2025年9月1日〜9月30日
応募条件:アプリ会員登録+対象注文(「月見天丼(キャンペーン応募あり)」を含む1会計1,000円以上)
当選賞品:ほっかほっか亭オリジナルTシャツが抽選で100人に当たる
ほっかほっか亭「オリジナルTシャツが当たるキャンペーン」