クーリングケアと肌ケアをサポート！HEUM『All For The Body』コース

提供期間：2025年8月1日(金)〜9月30日(火)

対象日：8月、9月の毎週月・火曜日限定(8:00〜23:00)

プライベートアカスリサロン「HEUM」は、2025年8月1日(金)から9月30日(火)の期間、新登場の『All For The Body』コースを10,000ウォン割引で提供。

■『All For The Body』コース

シワ改善や肌のハリに効果があるアデノシンを配合した“アデノシンアンプル”を使用し、よりしっかりとした仕上がりを実現。

さらに、お肌にやさしい全身用シートパックによる施術で、クーリングケアと肌ケアをサポートします。

【施術内容】

ミルクボディスクラブ→ボディアンプルケア→保湿ケアマッサージ→ヘアケア→フェイシャルケア

※すべてのコースにミルクを使ったアカスリと、各コース専用のアンプルが含まれます。

※1日5名様限定

※記載内容は予告なく変更となる場合があります。

【プライベートアカスリサロン HEUMについて】

世界で初めて女性専用・1人制のプライベートアカスリサロンをオープンし、韓国国内に「女性専用1人アカスリ」のブームを巻き起こした話題のサロンです。

完全予約制にて運営しており、プライベートかつラグジュアリーなアカスリ文化を提供。

圧倒的な人気を誇り、業界でトップの評価を得ています。

2023年以降は日本人観光客の来店が着実に増えており、現在では来店者の約80％が日本人観光客という高い支持を受けています。

所在地 ： ソウル特別市江南区彦州路311 ローズ1タワー B1F

営業時間 ： 8:00〜24:00

アクセス ： 水仁・盆唐線「ハンティ」駅 7番出口から徒歩10分

