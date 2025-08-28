乃木坂46の池田瑛紗が自身のInstagramを更新し、先輩・久保史緒里との2ショットを投稿した。

【写真】お揃いの髪型、黒髪ぱっつんストレートで先輩・久保史緒里と頬を寄せ合う2ショットを公開した乃木坂46池田瑛紗

■音楽番組『with MUSIC』出演時のオフショットを公開

有働由美子がMCを務め、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める音楽番組『with MUSIC』。8月23日放送回に乃木坂46が出演し、最新シングル「Same numbers」を披露した。

池田は「with MUSIC ありがとうございました おとなりの久保史緒里さんと。髪型がお揃いでした」というコメントと共に、久保との2ショットを公開。ふたりとも黒髪ぱっつんストレート姿で並んでいる。

池田とほっぺをくっ付けてピースする久保とのショット（1枚目）に始まり、ニッコリ笑顔の池田と微笑を浮かべる久保（2枚目）、両目を閉じて同じような表情をしているショット（3・4枚目）など、仲の良さがうかがえる親密ショットを投稿した。

■白衣装に華やかなアクセサリーをつけて並ぶふたり