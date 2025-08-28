Hey! Say! JUMPの高木雄也（「高」ははしごだかが正式表記）が個人Instagramで、Novelbrightの竹中雄大、シンガーソングライターの川崎鷹也、それぞれとのツーショットを公開した。

【写真】高木雄也と竹中雄大＆川崎鷹也との寄り添いショットなど

■「えっ、、歌教えてもらえるかな？？一緒に歌って下さい～」とリクエストを添えてふたりとのツーショットを披露した高木

高木は「えっ、、歌教えてもらえるかな？？一緒に歌って下さい～」と添えて2枚の写真を披露。にっこりピースをする竹中に高木が寄り添うツーショットでは、ふたりとも黒トップス。高木のあいた胸元にはネックレスがきらめいている。

川崎とのツーショットではふたりともピース。満面の笑みの川崎に、顔の前でピースした高木が顔を寄せており、仲良しぶりが伝わってくる。

「いつか3人で歌ってほしい」「雄也くんの歌も最高」「すごい交友関係」というファンの声や、「胸元あきすぎで色っぽい」「今日も顔面が強すぎる」などと高木のビジュアルへも絶賛が集まっている。

なお竹中も以前に個人Instagramで、高木の舞台を観劇したことを報告し、舞台裏ショットをポストしていた。

■「胸元あきすぎで色っぽい」という声も集まった高木のコーデにも注目

■高木を「アニキ」と慕う竹中との舞台裏ショット