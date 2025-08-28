中島裕翔がHey！Say！JUMP卒業発表「自立して個人での活動をしていきたい」俳優専念へ
アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32歳）が、8月28日、グループからの卒業を発表した。
所属事務所の公式サイトに掲載された「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」では、「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と報告。
そして「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と、卒業の理由を説明し、「これまで中島を応援してくださったファンの皆様、そして、ご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼を申し上げると同時に、突然のご報告となりましたこと深くお詫び申し上げます」とつづった。
今後、中島は俳優活動に専念する予定。さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定している。
なお、中島は28日付けで卒業するため、「Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定」とのこと。最後は「これからそれぞれの道を歩むこととなる中島裕翔、Hey! Say! JUMP、引き続き応援をいただけましたら幸いでございます」と結んでいる。
