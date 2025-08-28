¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Î²£Ê¬¤±Ç¨¤ìÈ±¡õ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤¬¡Ö¹ñÊõµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Æ¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÊÛ¸î»ÎÌò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ
Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÎÇ¨¤ìÈ±¡õ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Î²£Ê¬¤±Ç¨¤ìÈ±¡õ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
¢£¡Ø³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ªÀ¤³¦Æ°²è¥Ë¥åー¥¹¡Ù¹ñÊõµé¥¹¥´µ»Âç½¸¹çSP¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç
¿¼ß·¤Ï¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Ë¥¯ー¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦»³ºêÌò¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ªÀ¤³¦Æ°²è¥Ë¥åー¥¹¡Ù¹ñÊõµé¥¹¥´µ»Âç½¸¹çSP¡Ê8·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¿¼ß·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¥¹ー¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤âÂ¿¤¤¿¼ß·¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò²£Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿Ç¨¤ìÈ±¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡õ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼ß·¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤Ï±Æ¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ñÊõµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Æ¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¿¼ß·¤Ï8·î27ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÁ°È±¤ò¤ª¤í¤·¤¿»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¡Ö2ÆüÏ¢Â³¤Ç¤Õ¤Ã¤«¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£