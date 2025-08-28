DAIGO¡Ö´°Á´¤ËGKJ¡ªBBH¡ª¡×DAI¸ìÏ¢È¯¤Ç¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤ËÂç¶½Ê³
²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥ÈÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖBAYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP2025¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
DAIGO¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¡¡X¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ±ÇÁü¤ä¡¢10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDAIGO¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÇ®Ãæ¤·¤Æ¤ë¡£ËÍ¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡£
À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥¥ó¥°Áª¼ê¤ÈÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡Ö´°Á´¤ËGKJ¡£²¼¹î¾å¡ª¡¡STD¡£À¤³¦Âç²ñ½Ð¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀµÄ¾¡¢BBH¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢DAI¸ìÏ¢È¯¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬6ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢DAIGO¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤³¤¬¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î´Ö¤Î4ºÐÄ¹½÷¡¢1ºÐÄ¹ÃË¤È¤âÍ·¤Ó¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£