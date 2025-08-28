仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2025年9月11日(木)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2025年9月11日(木)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。

2Fミュージアムではハロウィーン衣装のアンパンマンとばいきんまんに会えるグリーティングを初開催。

その他ハロウィーン限定のお面工作やシールラリーも楽しめます。

この秋は、仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールで楽しいハロウィーンを楽しめます。

■ハロウィーングリーティング

魔法使い姿のアンパンマンとドラキュラに仮装したばいきんまんに会えるキャラクターグリーティング。

タッチやハグをしてごあいさつをしたり、写真を撮ることができます。

【場所】2Fミュージアム やなせたかし劇場

■ハロウィーンお面工作

仮装したアンパンマン、ばいきんまんのお面工作。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまも楽しめます。

【場所】2Fミュージアム あかちゃんまんテラス

■ハロウィーンシールラリー

ばぁっ！とおばけのポーズで、ミュージアムのお兄さん、お姉さんを驚かせて、ハロウィーンを一緒に楽しもう！驚かせたらもらえるミニシールを5枚集めて1Fインフォメーションに行くと、おおきなハロウィーンシールがもらえます。

【場所】2Fミュージアム／1Fバイキンひみつ基地

■営業時間変更

・2025年9月14日(日)

・2025年9月21日(日)〜9月22日(月)

・2025年10月12日(日)

ミュージアム(有料エリア)：9:30〜17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール ：10:00〜17:00

・2025年9月30日(火)

全館休業

※通常期間

ミュージアム(有料エリア)：10:00〜17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール ：10:00〜17:00

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィーン衣装のアンパンマンとばいきんまんとグリーティング！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」 appeared first on Dtimes.