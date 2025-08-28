私「片付けなさい！」3歳息子「できない、、、だって」【思いがけない理由】に「ハッとさせられた」

子どもとの毎日にはたくさんの「小さな気づき」が溢れています。子どもとの向き合い方もそのひとつで、考え方を少し変えると色々なことが変わってくるものです。今回は気がつくと散らかってしまうリビングに悩まされていた筆者のお話です。

片付けのできない息子にイライラが限界

片付けが「できない」のではなく、「わからなかった」だけの息子。環境を整えたら、息子はみるみるうちに変わっていきました。子どもが自らできる環境を整えることの大切さを学んだ出来事でした。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。