¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾ÚÅëºÜ¤Î¥¹¥Þ¥Û¼õ¿Ç¡¡9·î19Æü¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç½ç¼¡³«»Ï¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Íè·î19Æü¤«¤é½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç½ç¼¡»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÏÀè·î¤«¤é°ìÉô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íè·î19Æü¤«¤é½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÏÂÐ±þ»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î·Ç¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Î»ñ³Ê¾ðÊó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤ì¤ÐÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ïº£¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î¸øÉ½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£