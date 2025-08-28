STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトなどで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。

以下は、近年のSTARTO ENTERTAINMENT所属グループから卒業、脱退した主なタレント。（旧ジャニーズ事務所時代も含む、グループ名は当時）

・中島健人 24年3月「Sexy Zone」を卒業、以降はソロ活動

・河合郁人 23年12月「A.B.C−Z」から脱退、以降はソロ活動

・北山宏光 23年8月「Kis−My−Ft2」から卒業、事務所を退所

・岸優太 23年5月「King＆Prince」から脱退、同年9月に事務所退所

・平野紫耀、神宮寺勇太 23年5月「King＆Prince」から脱退、同月に事務所退所

・マリウス葉 22年12月「Sexy Zone」を卒業、事務所を退所し芸能界を引退

・岡本圭人 21年4月「Hey！Say！JUMP」から脱退、以降はソロ活動

・手越祐也 20年6月「NEWS」から脱退、事務所を退所

・錦戸亮 11年10月「NEWS」を脱退。19年9月「関ジャニ∞」から脱退し、同月に事務所退所