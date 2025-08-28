パパさんがトイレに行こうとしたら、ドアの前で秋田犬が寝ていて…？どかせたいパパさんVS動く気ゼロの秋田犬の攻防戦が話題になり、投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破。「かわいい」「無視ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：トイレに行こうとしたら、床で寝ていた『45キロの秋田犬』が…とんでもなく邪魔な『まさかの光景』】

トイレに行きたいパパVS秋田犬

Instagramアカウント「pokezi」に投稿されたのは、トイレに行きたいパパさんVS秋田犬「虎男」くんの攻防戦の一部始終です。

この日、虎男くんはトイレのドアの前で寝ていたそう。そしてパパさんがトイレに行こうと近づいても、虎男くんがどいてくれる気配はゼロ…。このままではドアを開けられないので、パパさんは強硬手段に出ることに。

動く気ゼロの姿が可愛い

虎男くんのお尻を押してスーッと床を滑らせ、45kgある大きな体をどかそうとするパパさん。すると虎男くんは「おっ、なになに？」とお顔を上げたのですが、またすぐに床に頭をつけてウトウトしはじめたそう。

パパさんが背中に手を添えて体を斜めに動かしても、虎男くんは全く動こうとせずにされるがままになっていたとか。もはやワンコというより置物のような姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そして苦労の末にドアを開けて出入りするスペースの確保に成功し、ようやくパパさんはトイレに行けたのでした。

パパの愛と優しさにほっこり

パパさんがトイレから出てくると、虎男くんは先ほどと同じ場所、同じ体勢ですやすやと眠っていたそう。そこでパパさんは再び虎男くんのお尻を押してスーッとズラし、最初に寝ていた位置に戻してあげることに。そしてわしゃわしゃと虎男くんの頭を撫でてから、優しい微笑みを浮かべて立ち去るパパさんなのでした。

日頃から虎男くんは通り道を塞いで寝ていることが多いそうですが、パパさんは「邪魔だな～」と迷惑がるどころか、マイペースに寛ぎ続ける姿が愛おしくてたまらないご様子。虎男くんへの愛と優しさにほっこりしますね！

この投稿には「めっちゃ分かります！」「大型犬はみんな同じ」「可愛いから許してあげてｗ」「パパ、優し過ぎ。虎男君は幸せですね」といったコメントが寄せられています。

