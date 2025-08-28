「ちと心配だな」「大丈夫なのか」９月シリーズに臨む森保Jでやはり選外に…中村敬斗の不在にファン懸念「今後どうなる」
やはり選外だった。
日本サッカー協会は８月28日、９月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバーを発表。三笘薫や久保建英、遠藤航、上田綺世ら常連組が選ばれたなか、北中米W杯アジア最終予選でも活躍した中村敬斗はリストから漏れた。
中村は現在、移籍が取り沙汰され、所属するスタッド・ドゥ・ランスでもピッチに立っていない。そんな25歳アタッカーについて、先に森保一監督は「基本的にはプレーしている選手を優先に選ぶべき」としたうえで、「彼にとっても代表にとってもよければ呼ぶ可能性もありますが、基本的には所属チームでコンディションを上げている選手を招集する考えです」と述べていた。
果たして、中村の招集は見送られることに。SNS上では「呼ばれんかったんやね」「大丈夫なのか」「ちと心配だな」「今後どうなる」などの声があがっている。
なお、選出された25人は以下のとおり。森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表、同９日にアメリカ代表と対戦する。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
細谷真大（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
