TXT・テヒョン、初の単独バラエティが始動！MBTI“T型”全開の率直トークにファン爆笑

TOMORROW X TOGETHER・テヒョンの魅力を掘り下げる単独バラエティがスタートした。

テヒョンは8月27日19時、公式YouTubeチャンネルで『T型だから上手』第1話を公開した。

『T型だから上手』は「T型人間復活プロジェクト」というコンセプトのもと、MBTIタイプのT（思考型）として知られるテヒョンを観察するバラエティ。共感能力が不足し未熟だという理由で社会から排除されたT型人間を探すため、未来から2025年に戻ってきたという設定が新鮮さを加えている。

初回は制作陣とテヒョンのミーティングで構成された。テヒョンは「初撮影のコンディションはどうか」という質問に対し、「悪くはない。50％から50.5％の間」と正確に答え、T型らしい一面を見せた。また、架空の設定について「Tは未来で排除されたのか」といった現実的な疑問を投げかけ、冒頭から率直な魅力を披露した。

Tタイプ検証の過程でテヒョンは「思ったよりF（感情型）っぽく見えて失望されるかもしれない」と心配したが、観察カメラや家族との通話を通じて完全なT型の特性が現れ、笑いを誘った。最終的には「俯瞰的に見るとF型には見えない」と認めた。

本格的なテヒョンの観察日記は第2話から始まる。テヒョンは「他のT型人間に会う」「T型人間の中にF型人間を入れてみる」など、多様なアイデアを提案し、今後のエピソードへの期待感を高めた。

テヒョンはこれまでもさまざまなコンテンツを通じて理性的で論理的な姿を見せてきた。TOMORROW X TOGETHERメンバーの中でも最も現実的な性格で、ファンの間では「Tヒョン」と呼ばれている。一方で音楽的には深い感受性を発揮し、ギャップのある魅力で愛されてきた。

『T型だから上手』は、毎週水曜19時にTOMORROW X TOGETHER公式YouTubeチャンネルとグローバルファンプラットフォーム「Weverse」で公開される。

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは最近、所属事務所BIGHIT MUSICと全員再契約を締結した。8月22・23日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで行われた4回目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」開幕公演でこのニュースを直接伝え、ファンに感動を与えた。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。