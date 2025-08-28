ゆよゆっぺとnekoによる約15年ぶりの共作「Cut it deep」が、8月27日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

今作は、鋭く研ぎ澄まされた剃刀のようなメタルコアに。ジャケットおよびMVのイラストは、夏夏/YouYouが担当した。楽曲とMVについて、ゆよゆっぺとnekoは「勇気と自暴自棄が紙一重であるこの世で、悉くを断ち切ることが出来たなら。悲痛で悲鳴にも似たメッセージが、誰かの光明になれば。そう信じて止まない。」とコメントしている。

ゆよゆっぺとnekoの出会いは、2009年頃。nekoは歌い手として、ゆよゆっぺはボカロPとしてニコニコ動画を軸に活動している最中、nekoがゆよゆっぺの制作したボーカロイド楽曲「Hope」を歌唱した動画をアップロードしたことをきっかけに、Skypeで他愛もない通話を延々とする間柄になったという。音楽性も近く、お互いにバンドマンであるなど共通点が多かった2人は意気投合し、共作したオリジナル楽曲「Inside my heart」を発表していた。

＜ゆよゆっぺ、neko 楽曲＆MVに関するコメント＞

絶望は容易く人の脳裏を巡り、そして思考に襲い掛かる。普く人はその打開を模索・奔走し、或る者は克服し、或る者は挫折する。状況により為す術なく堕ちることしか出来ないとき、人は何かに縋るだろう。一筋の光、または逃走。己自身で何かに抗い続けること、その精神を強固に保つことは、決して容易なことではない。勇気と自暴自棄が紙一重であるこの世で、悉くを断ち切ることが出来たなら。悲痛で悲鳴にも似たメッセージが、誰かの光明になれば。そう信じて止まない。

