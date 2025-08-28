Snow Manの目黒蓮さんは8月27日、自身のInstagramを更新。ピンクのアイテムを着用したモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：目黒蓮さん公式Instagramより）

Snow Manの目黒蓮さんは8月27日、自身のInstagramを更新。かわいらしさと格好良さを兼ね備えたモデルショットを公開しました。

【写真】ピンクも着こなす目黒蓮

「ギャップにきゅんきゅんしました」

目黒さんは「A soft hug in pink by FENDI（FENDIによるピンクの柔らかいハグ）」とつづり、7枚の写真を投稿。黒を基調としたコーディネートの上から、ピンクのアウターとニット帽を着用しています。個性的なファッションですがとても似合っており、かわいらしさと同時に色気も感じます。

コメントでは「色気が溢れてる」「ピンクのニット帽被ってるのほんとにかわいすぎるよ」「ほんとにおしゃれすぎる...!大人っぽい表情なのに可愛さもあってギャップにきゅんきゅんしました」「やっぱり目立つ長い脚」「4枚目のお顔本当にずるくて」「普段着もピンク取り入れてほしーな」「ピンクめっちゃ似合いすぎてる　かっこよくてかわいいとかほんまに罪すぎる男だね」と、歓喜の声が寄せられました。

「くろの手袋も似合うって何事ですか、？？」

26日にも、色っぽいオフショットを投稿していた目黒さん。こちらではブラックコーディネートに身を包んでいます。ファンからは「今回も最っ高にかっこいいね」「もう、くろの手袋も似合うって何事ですか、？？」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)