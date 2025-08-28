ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ１本塁打を含む２安打１失点、９三振２四球、２暴投で今季初勝利（１敗）を挙げた。打者１９人に復帰後最多の８７球で、最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）をマーク。防御率４・１８。打者では５打数１安打、１得点。内容は左飛、右前打、遊ゴロ、中飛、左飛で打率２割７分８厘。チームは５―１で勝ってレッズ３連戦をスイープ。連勝を４に伸ばして地区優勝へのマジックを２６とした。

１１度目の先発で今季初勝利を手にした。白星自体がエンゼルス時代の２３年８月９日のジャイアンツ戦以来、７４９日ぶりだ。初回、先頭フリードルに初球、外角高めの９６・２マイル（約１５４・８キロ）のフォーシームを左前に運ばれた。続くマルテは外角低めのカーブで空振り三振、３番デラクルスは内角低めのスライダーで空振り三振、４番Ａ・ヘイズは内角高めの９６・７マイル（約１５５・６キロ）のフォーシームで詰まらせて中飛に打ち取った。

一転、２回はピンチを迎えた。先頭ラックスは内角低めのカーブで空振り三振を奪った。続くスティアは四球、７番トレビノの打席で暴投で走者に二進を許すと連続四球で一死一、二塁。８番Ｋ・ヘイズの３球目が再び暴投となり、一死二、三塁とピンチを拡大したが、４球目、真ん中高めにこの日最速の１００・３マイルのフォーシームを投げ込み空振り三振。９番マクレーンは外角低めのカーブでバットに空を切らせた。

３回一死後、マルテに被弾。初球の真ん中に甘く入ったカットボールを左中間席へ運ばれた。しかし、続くデラクルスは内角の１００マイル（約１６０・９キロ）のフォーシームで見逃し三振。４番Ａ・ヘイズは真ん中低めのスイーパーで空振り三振。

４回は先頭ラックスを真ん中低めのカーブで空振り三振を奪い、今季最多の８三振に並んだ。スティアをカーブで三ゴロ、トレビノはスイーパーで一飛に仕留めた。

左腕ロドロに３回まで完全に抑えられていたが、大谷が直後の打席でチーム初安打となる右前打を放つと、一死後、連続で打球が右前に落ちるラッキーな安打で一死満塁と先制のチャンスを迎えた。ここでＥ・ヘルナンデスが中前に勝ち越し２点適時打、さらに二死満塁でラッシングも中前に２点適時打を放ち、４―１とリードを広げた。

５回は先頭ヘイズをフルカウントから外角低めのスライダーで三ゴロ。マクレーンは外角低めのスライダーで空振り三振に仕留めた。９奪三振は復帰後最多だ。１番フリードルをカウント２―２に追い込むと客席は三振を期待して大歓声が上がったが、外角低めのスライダーを引っ掛けて一ゴロだった。予定通りに５回を投げ切り、充実の表情でマウンドを降りた。

この日は前回登板まで２・５パーセントと最も比率の低かったカーブを８７球中最多の２３球（２６パーセント）投げた。スイーパー１６球（１８パーセント）、スライダー７球（８パーセント）と曲げ球中心に組み立て、時おり１００マイルのフォーシームで押し込みメリハリを付けた。まだ、配球を試しているのだろう。今後に期待が膨らむ。

打者では５打数１安打だったが、３本の大飛球を打ち上げた。初回先頭は内角高めのフォーシームを左翼へ、７回無死一塁は３番手の左腕モルの内角低めのスイーパーを鋭いライナーで中堅へ、８回二死無走者は５番手の左腕スーターの真ん中高めのフォーシームを再び左翼へ高々と打ち上げたがいずれもしっかり捉えた惜しい打球だった。ボブルヘッドデーの連続本塁打は３でストップしたが、白星は同等だろう。

８月最後の登板で復肩をアピールした大谷。勝負の９月は投打二刀流でチームを引っ張る。