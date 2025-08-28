Ê¡»³²í¼£¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤â¡È²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Ç¾Ã¤¨¤¿½÷À²Î¼êG.NA¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¡¡¿´¶¤ËÊÑ²½¡©
´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤¿²Î¼ê¤ÎG.NA¡Ê¥¸¡¼¥Ê¡Ë¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËSNS¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
G.NA¤Ï8·î28Æü¡¢¡ÖHello, it¡Çs been awhile¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¶á¶·¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥Ê¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«»£¤ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÈÝ¤ò¿Ò¤Í¤ë°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢´é¤ò¸ø³«¤·¤¿¶á¶·¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÆÃ¤Ë2024Ç¯9·î¡¢¡ÖGoodbye, world¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·ã¤·¤¯¥Ö¥ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢11¥«·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤Ë¿·¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
G.NA¤Ï2010Ç¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØThings I¡Çd Like to Do With My Lover¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØI'll Get Lost, You Go Your Way¡Ù¡ØBlack & White¡Ù¡ØTop Girl¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×2PM¤Î¡Ø10 out of 10 (10 / 10)¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2016Ç¯¡¢ÀÇäÇã°¶ÀûÅù¹Ô°Ù¤Î½èÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢G.NA¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£
Íâ2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤»¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ê¥ó¥Ç¥Þ¥ó¸Ð¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò¼«¤é½Ë¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀÇäÇãÍÆµ¿¤Ë¤è¤ëÈ³¶â·º¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þG.NA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¡£ËÜÌ¾Gina Jane Choi¡£2007Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ª¥½¥Ë¥ç¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶âÌäÂê¤Ç¼ºÇÔ¡£2010Ç¯7·î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØThings I¡Çd Like to Do With My Lover¡Ù¤Ç¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWith Special Guests Fukuyama Masaharu Remake¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ømilk tea¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·2016Ç¯¤ÎÀÇäÇã¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£