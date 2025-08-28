中島裕翔、Hey! Say! JUMP卒業発表にネット衝撃「信じられない」
【モデルプレス＝2025/08/28】Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、8月28日をもってグループを卒業することがわかった。同日「STARTO ENTERTAINMENT」公式サイトを通じ発表し、ネット上では衝撃の声が相次いでいる。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
公式サイトでは「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と中島のグループ卒業を発表。今後は俳優活動に専念する予定とした上で「2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます」と説明した。
なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
この発表を受け、ネット上では「今日卒業！？いきなり？」「びっくり」「信じられない」「応援したいけど寂しすぎる」と驚きと悲しみの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/11401?ima=0815&artist=
【Not Sponsored 記事】
