中村仁美アナ、長男との2ショットに「パパの雰囲気ある」「スタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/28】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が27日、自身のInstagramを更新。長男とのテニス大会参加の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の妻「パパの雰囲気ある」と話題の長男
中村は「夏休み最後の思い出に（←母達の）大人のミックスダブルスに息子達と再度参加してきました〜」と親子でのテニス大会参加を報告。「私のボレーミス なんでもない球のガシャリ 息子に伝えずに打ったセカンド下サーブ 等々… 終始ご立腹の息子くん」とユーモアを交えて紹介し、今回が長男と出る最後の試合かと思ったところ、次回も一緒に出場することを許され「やったあ！！！」と喜びを綴った。写真では白いテニスウェアを着た中村と長男がテニスコートで並んで笑顔を見せる姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「テニス楽しそう」「息子さん、顔を隠していてもどこかパパの雰囲気ある」「スタイル良い」「親子で素敵」といった声が上がっている。
中村は、2011年3月に夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美、長男とミックスダブルス参加
