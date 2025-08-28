楽天モバイルは、Nothingの新型スマートフォン「Phone (3)」を発売した。あわせて「Phone (3)」および「CMF Phone 2 Pro」を「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」の対象製品に追加した。

電話番号そのままで他社から転入（MNP）して「Rakuten最強プラン」を申し込み、「買い替え超トクプログラム」を利用し25カ月目に製品を返却すると、全48回のうち最大24回分の支払いが不要となる。

「買い替え超トクプログラム」の適用で、1～24カ月目の製品分割価格は「Phone (3)」は1回あたりの支払額は1250円から、「CMF Phone 2 Pro」は同550円。

新規で「Rakuten最強プラン」に申し込む場合、1～24カ月目の製品分割価格は、「Phone (3)」が同1750円から、「CMF Phone 2 Pro」が同660円。製品のみ購入の場合、1～24カ月目の製品分割価格は「Phone (3)」が2600円から、「CMF Phone 2 Pro」が880円。

なお、48回払いは楽天カードのみで可能。製品の返却には事務手数料3300円がかかる。返却する製品が楽天モバイル指定の状態を満たさない場合、故障費用22000円の支払いが必要となるか、返却できないことがある。「楽天モバイル公式 楽天市場店」での購入は「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」の利用対象外。