“ホラーの帝王”スティーヴン・キングの短編「猿とシンバル」を原作に、『ソウ』シリーズや『M3GAN／ミーガン』など数々のヒット作を生み出してきたジェームズ・ワンがプロデュースを務め、『ロングレッグス』のオズグッド・パーキンスが監督と脚本を務めた映画『THE MONKEY／ザ・モンキー』が、2025年9月19日より日本公開となる。

父親が遺したぜんまい仕掛けの謎の猿のおもちゃを双子の兄弟が見つけたことをきっかけに、周囲で“不慮の死”が相次いで起こりはじめる。猿がドラムを叩くと誰かが死ぬと気づいた兄弟はこれを葬ろうとするのだが……？

本国では公開前から予告編の再生回数が72時間で1億900万回を超え、インディーホラーとして最高記録を更新（アメリカ2025/01/24時点）するなど大変な話題となり、劇場公開時には『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』に次いで2位のオープニング成績で大ヒットした超話題作。『ロングレッグス』のオズグッド・パーキンスの独創的なバイオレンス・ホラーに、原作者キングも「狂気の沙汰だ」と恐れ慄いた。

プレゼントキャンペーン概要

『THE MONKEY／ザ・モンキー』一般試写会

日時：2025年9月12日（金）

18:40開場 19:00開映 20:38終映予定

会場：東京都千代田区富士見2-13-3 角川第二本社ビル1階



上映時間：98分

応募締切：

2025年9月4日（木）23時59分まで

応募方法：

当選者数：

47名（当選者本人のみ参加可）

当選発表方法：

当選メールの送付をもって代えさせていただきます。

注意事項：

・R-15作品のため15歳未満の方は応募できません。

・当選者ご本人さまのみご参加いただけます。同伴の方はご入場いただけません。

・試写室内でのご飲食はご遠慮ください。ただし水分補給のためのフタ付きペットボトルは持込み可。

・上映中の写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合でも禁止いたします。

・開映後の入場は、いかなる理由がございましてもお断りいたします。

・会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

・応募の際に頂いた当選者様の個人情報は、当該情報を本試写会運営の目的のみのために使用し、終了後は当該情報を速やかに破棄いたします。

・その他、試写会へのご参加にあたっては、主催者及び試写会運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

・天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

・試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

・当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。





© 2025 C2 MOTION PICTURE GROUP, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『THE MONKEY／ザ・モンキー』は2025年9月19日（金）より新宿ピカデリー他全国ロードショー。

