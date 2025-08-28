【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

タカラトミーアーツは、8月28日より開催しているイベント「東京おもちゃショー2025」にて、シークレットBOXミニチュア3点を展示している。

今回展示されているのは、12月発売予定の「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!! 烏野・音駒（全8種）」、「肩ズン Hug. Hello Kitty and Friends（全8種）」、「おきがえちゅう ピクサーキャラクター（全8種）」の3点。

会場では各商品のシークレットを含む全ラインナップを確認できる。

(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317

(C)「ハイキュー!!」製作委員会 (C)古舘春一／集英社

(C) Disney