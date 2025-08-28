日本サッカー協会は8月28日、9月のアメリカ遠征に向けた日本代表の招集メンバーを発表した。

2026年ワールドカップの本大会行きを決めた後では、最初の強化試合シリーズはアメリカ遠征。日本時間9月7日にメキシコ代表、日本時間9月10日にアメリカ代表と対戦する。

森保一監督はこの2試合に向けて25名を招集。初招集はゼロだったが、6月の2試合は休養が与えられた三笘薫、堂安律、伊東純也などが復帰。また、国内組だけで臨んだ7月のE-1選手権で活躍したGK早川友基、DF荒木隼人、DF安藤智哉は海外組込みのフルメンバーチームだと初招集となった。

一方、DFは伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）、MFは鎌田大地（クリスタル・パレス）、守田英正（スポルティング）、田中碧（リーズ）などが怪我を理由に外れた。

アメリカ遠征の招集メンバーは以下の通り。

【GK】

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

関根大輝（スタッド・ランス／フランス2部）

【MF／FW】

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（ヘンク／ベルギー）

南野拓実（モナコ／フランス）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

細谷真大（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

【監督】

森保一

（ABEMA／サッカー日本代表）

