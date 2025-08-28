昨年8月に乳がんステージ2を公表し、闘病中の歌手・Bro.KORN（ブラザー・コーン、69）が28日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）に出演。中学時代の同級生について語った。

司会の野村邦丸から「佐野さんとのお付き合い何十年なんですか？」と質問されたコーン。「中学からなんで…50、60年以上です」と答え、中学時代の同級生だというシンガーソングライター・佐野元春について語りだした。

「佐野ちゃんがまさか佐野元春でデビューしたって時に知らなくて」と話し「自分のラジオやってるときに“佐野元春〜！”なんてやってたら、あれ…顔、俺の同級生の佐野元春にそっくりなんだけどって」と回顧。「佐野ちゃんだったんだって、そこで気がついたんです」「（佐野は）裏方ずっとやってたんで、まさかデビューしてると思わなかった。そういう仕事してるのは知ってたんですけど」と振り返った。

「地元では大沢誉志幸がちょっと下で、あと中学のもうちょっと下が大沢ケンヂ、中学の後輩」と名だたるロックアーティスト達との関係も告白。野村が「凄いな！」と驚きの声を挙げると「みんな高円寺なんですよ」と明かして声を踊らせていた。