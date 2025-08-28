JICA＝国際協力機構の「ホームタウン」事業をめぐり、SNS上で誤った情報が拡散されるなか、松本外務政務官は外務省の対応の遅れを認め、「正確な情報発信に努める」と強調しました。

JICAが国内4自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことをめぐり、松本政務官は「移民受け入れの促進や特別なビザ発給が行われるという事実はない」と説明し、SNS上で拡散されている誤情報を明確に否定しました。

また、松本政務官は、ナイジェリア政府が「日本が特別ビザを創設する」と発表し、その後削除したことについては、「ホームタウンの意図が十分に伝わっていなかった可能性がある」「ナイジェリア側の誤解が原因だと考える」と説明しました。

誤った情報が拡散されたことについては、「外務省の対応が遅かったのは否めない」としたうえで、「引き続き正確な情報の発信に努めていく」と強調しました。

さらに、松本政務官は、今回の事案について「移民や外国人という言葉に日本社会が非常にセンシティブになっていることが原因の一つだ」との考えを示したうえで、「誤った情報の拡散に加担することのないよう正しい情報を冷静に見極めるようお願いしたい」と述べました。