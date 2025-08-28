ありちゃんプロデュース♡ピメル「うそつき影ライナー」がドン・キホーテ限定発売

pdcが展開する人気ブランド「ピメル」から、Z世代のカリスマ美容クリエイター・ありちゃんプロデュースの新アイテム「うそつき影ライナー」が登場します。発売は2025年9月12日から全国のドン・キホーテにて限定展開、同日12時よりpdc公式オンラインショップでも販売されます。涙袋や二重ラインにさっと“影”を仕込むだけで、ナチュラルな立体感と小顔効果を演出♡メイク初心者でも簡単に垢抜け顔が叶う注目コスメです。

自然に盛れる影色ピンクベージュ

「うそつき影ライナー」は、ブラウンではなく影色ピンクベージュを採用。ブラウンはクマのように見えることもありますが、ピンクベージュは血色感をプラスしながら肌なじみも抜群。

失敗しにくく、誰でも自然に涙袋の立体感を演出できます。ぷっくり涙袋を仕込むことで、SNSでも話題の「中顔面短縮メイク」にもぴったりです。

極細筆×ウォータープルーフで使いやすさ抜群

筆先0.1mmの極細筆は、繊細なラインを描きやすく、涙袋や二重ラインを自由自在にデザイン可能。

さらに汗や水に強いウォータープルーフ処方なのに、お湯で簡単にオフできるのもうれしいポイントです。

コラーゲンやヒアルロン酸など保湿成分も配合され、目元をやさしくケアしながらメイクを楽しめます。

商品概要と使い方をチェック

ピメル うそつき影ライナー PK



価格：1,100円（税込）

〈使い方〉

・ぷっくり涙袋：涙袋の下にラインを描き、綿棒や指でぼかすとより自然に。

・くっきりふたえ：二重にしたい部分や延長したい部分にラインを描いて強調。

カラー：影色ピンクベージュ

垢抜けメイクの新定番は「うそつき影ライナー」

ありちゃんプロデュースの「ピメル うそつき影ライナー」は、影色ピンクベージュと極細筆設計で、誰でも簡単に自然な涙袋や二重を演出できる注目アイテムです。

さらにウォータープルーフ処方ながらお湯でオフでき、目元ケア成分も配合。Z世代を中心に話題の「中顔面短縮メイク」にもマッチする新定番コスメとして、ぜひチェックしてみてください♪