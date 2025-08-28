＜帰省シーズンは義弟を優先！？＞義兄の正論に逆ギレする義弟「まじうぜぇ」呆れた…【第7話まんが】
私はメグミ（32）。旦那ナツキ（33）名義の一軒家で、ユウ（小1）とハル（4）、そして義両親と暮らしています。旦那は3人きょうだいの次男ですが、長男（ノブアキ、36）はお嫁さん（ルイ、33）の婿養子になったので、私たちが義両親と二世帯で同居。普段、私と義両親の仲は良好なのですが、旦那のきょうだいがこちらへ帰省すると、その良好な関係がガラッと変わってしまうのです。義姉に自分の思いや感情を話すと、気持ちをわかってくれました。無理ならもう離婚しかないのかもしれないと、頭の隅にはそんなことがよぎっています。
義兄に「どうして妻子を置いてひとりで出かけた？」と聞かれた旦那は、「車の運転があるから」と答えました。自分がどれだけひどいことをしているのか、まったくの無自覚のようです。その答えを聞いて、私は呆れてしまいました。
義兄の正論を聞いて、旦那と義母は言葉を失っていましたが、私は内心スカッとしていました。すると義弟が場を盛り上げようとしてか、その場の空気に合わないテンションで会話に混ざってきました。
しかし義兄は義弟のテンションにのまれることなく、淡々と叱ってくれました。義弟は逆ギレして、ふてくされています。
義母は「快く見送ってくれているわよね〜？」と言ってきましたが、きっぱりと否定しました。
義兄は一生懸命、旦那と義母に説明してくれて、私の味方になってくれようとしています。
しかし旦那も義母も、義兄の言葉が心に響かないようで、この話し合いの最中でさえも義弟に気を遣っています。私にその半分でも気を遣ってくれたのなら……。義兄が一生懸命かばってくれている間、私はもうこの人たちとはやっていけないと、確信しはじめていました。
だったらこれ以上は時間の無駄なのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
