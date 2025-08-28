シャンパーニュのANGEL CHAMPAGNEに70周年を迎えるゴジラとの限定商品が登場
ANGEL CHAMPAGNEは9月7日、70周年を迎える「ゴジラ」とのコラボによる限定商品「ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 GODZILLA EDITION」(19万8,000円)の販売を開始する。
「ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 GODZILLA EDITION」(19万8000円)
同商品は、「ゴジラ」の世界観をまとったメタリックブラックを採用したボトル&ケースが特徴。
バターのような香りの中に蜂蜜とスパイスが感じられる「ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008」をベースとなっている。
ケースは開くと、内臓された効果音と光の演出により、「ゴジラ」のテーマと咆哮(ほうこう)が響き渡る。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
