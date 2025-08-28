ハーバー研究所、ピンポイントでケアできるスティック状高保湿美容液を発売
ハーバー研究所は10月21日、スティック状美容液「うるおいスクワランスティック」(2,750円)を、数量限定で発売する。
「うるおいスクワランスティック」(2750円)
同商品は、目元や口元など、特に乾燥が気になる部分をピンポイントで集中ケアするスティック状の高保湿美容液。
保湿成分・スクワランのほか、カンゾウ葉エキスやゲットウ葉エキス、ヒマラヤンラズベリーエキスを配合しており、角質層のすみずみまでアプローチする。
なめらかなテクスチャーも特徴とのこと。
持ち運びしやすいサイズにくわえ、メイクの上からの保湿ケアも出来るため、メイク直しや外出中の乾燥対策にも活用できる。
通信販売(オンラインショップは11時頃更新予定)および全国のショップハーバーにて取り扱う。
